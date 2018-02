Espanha repreende Itália por tratamento a imigrantes A Espanha repreendeu o governo italiano nesta sexta-feira por sua restrição a suspeitos de imigração ilegal, classificando a prisão de centenas de estrangeiros como um ato racista e xenófobo. A polícia italiana anunciou na quinta-feira que prendeu 268 estrangeiros como parte de uma operação de duração de uma semana. Cinquenta e três foram levados à fronteira para serem expulsos do país. "O governo rejeita a violência, o racismo e a xenofobia e, portanto, não pode concordar com que está acontecendo na Itália", disse a vice-primeira ministra da Espanha, Maria Teresa Fernandez de la Vega, em entrevista coletiva. Os comentários foram a última troca de farpas entre o governo socialista da Espanha e a administração direitista de Silvio Berlusconi. Ambos os governos foram recentemente reeleitos. Berlusconi irritou as autoridades espanholas no mês passado ao classificar o novo gabinete formado como "muito rosa", pela maioria de membros do sexo feminino. O primeiro ministro italiano voltou ao poder para um terceiro mandato prometendo restringir a presença de imigrantes ilegais, a quem ele culpa pela violência no país. Em oposição, o premiê José Luis Rodriguez Zapatero foi amplamente criticado em 2005 por agir de forma muito branda em relação à imigração, depois de conceder a anistia a aproximadamente 700.000 trabalhadores ilegais em uma tentativa de trazê-los para a rede de impostos. Localizada a uma curta distância da África, a Espanha é um ponto de entrada para muitos imigrantes ilegais na Europa. (Reportagem de Sonya Dowsett)