Esquadrão tenta desarmar bomba da 2ª Guerra em Londres

O esquadrão antibombas do Exército britânico trabalha cuidadosamente para desarmar uma bomba da Segunda Guerra Mundial descoberta nesta semana nos arredores do futuro parque olímpico de Londres, segundo afirmaram oficiais à CNN. Na noite de quinta-feira, o Exercito iniciou a operação para remover os explosivos dentro da bomba. A operação deve ser concluída na tarde desta sexta-feira, 6. "O perigo é porque ela é antiga, agora instável e não-confiável", disse Saunders. Funcionários limparam a área ao redor da bomba alemã encontrada na segunda, segundo afirmou o Ministério da Defesa. O artefato é o maior encontrado na capital britânica desde 1975. "Ela é enorme", disse à CNN Simon Saunders, porta-voz do Exército britânico. A descoberta da bomba obrigou que os serviços de metrô e trens na região fossem interrompidos. Os trabalhadores que encontraram o artefato não sabiam, num primeiro momento, que se tratava de uma bomba, e a retiraram do solo. "Quando perceberam o que era, deixaram o local bem rápido", afirmou Saunders.