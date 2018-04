Esquerdistas russos comemoram aniversário da revolução comunista Esquerdistas russos invadiram o centro de Moscou na quarta-feira para lembrar o 90o aniversário da revolução bolchevique, data que foi eliminada do calendário oficial de comemorações da Rússia pós-comunismo. As grandiosas paradas militares na Praça Vermelha de Moscou, que comemoravam o principal acontecimento da história soviética, são coisa do passado, mas os russos continuam divididos sobre o dia, em 1917, em que Vladimir Lênin comandou a tomada o Palácio de Inverno do governo. Cerca de 25 mil manifestantes tomaram a rua Tverskaya, a principal artéria de Moscou, hoje ladeada de butiques de luxo. Muitos rapidamente se dispersaram, mas milhares permaneceram num ato em uma praça em homenagem ao teórico comunista Karl Marx, diante dos muros do Kremlin. Os manifestantes mais velhos, encapotados para enfrentar a temperatura abaixo de zero, carregavam bandeiras vermelhas e cartazes com críticas ao presidente Vladimir Putin. Um deles dizia: "O plano de Putin é o ópio do povo", numa referência à declaração de Marx sobre a religião. A importância da revolução ainda é um dos principais temas da política russa. Oleg Morozov, vice-presidente da Duma (câmara baixa do Parlamento russo) e integrante do partido Rússia Unida, pró-Kremlin, disse recentemente que a revolução "talvez só possa ser comparada na história da humanidade à emergência do cristianismo". O nacionalista Vladimir Zhirinovsky manifestou uma opinião contrária, dizendo aos comunistas: "Vocês estão comemorando um evento que se tornou o motivo de todas as nossas desgraças." Para Gennady Zyuganov, líder do Partido Comunista, a principal oposição ao governo, a volta da revolução é "inevitável". Putin já descreveu o colapso do domínio soviético como a "maior catástrofe geopolítica" do século 20, e já elogiou conquistas soviéticas. Há três anos, Putin aboliu o feriado do Dia da Revolução e o substituiu por um novo, 4 de novembro, lembrando o dia em que forças russas expulsaram tropas polonesas de Moscou, em 1612. O dia 7 de novembro, que correspondia a outubro no velho calendário, quando Lênin comandou a revolução, é hoje um dia normal de trabalho. Ainda é feriado em Belarus --antiga integrante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)--, que manteve a economia sob domínio do governo e que reprime a dissidência. Historiadores dizem que a guerra civil pós-revolução e o terror stalinista dos anos 1920 aos anos 1950 custou à Rússia até 40 milhões de vidas. Mas assim como a águia de duas cabeças imperial permanece no topo dos edifícios do Kremilin com as estrelas vermelhas comunistas, a reverência à revolução coexiste com o mal-estar de muitos diante das atrocidades comunistas. "As repressões eram terríveis, mas graças à revolução a Rússia se tornou um superpotência", disse o taxista Sergei Velichko. "O Ocidente parou de nos respeitar quando a União Soviética desapareceu. Graças a Deus nós agora temos o Putin". Mais da metade dos russos acredita que a revolução iniciou uma nova era e deu impulso ao desenvolvimento da Rússia, mostrou uma pesquisa publicada na terça-feira.