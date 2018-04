Estudante alemão é processado por jogar sapato em premiê chinês Um estudante alemão de 27 anos compareceu a um tribunal na terça-feira, acusado de atirar um sapato no premiê chinês, Wen Jiabao, quando ele discursava na universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha. Martin Jahnke, pesquisador da universidade, compareceu à corte de magistrados de Cambridge e negou cometer uma ofensa à ordem pública durante a visita de Wen, no dia 2 de fevereiro. O caso foi adiado para o dia 10 de março e Jahnke foi liberado sob fiança, segundo a agência estatal Press Association. O sapato não acertou o premiê, que discursava no último dia de sua visita à Grã-Bretanha, caindo a um metro de distância do chinês. O manifestante, que foi contido pelos seguranças da universidade, soprou um apito e depois gritou: "Como a universidade pode se prostituir com este ditador? Como vocês podem ouvir às mentiras que ele está dizendo? Levantem-se e protestem!" Wen hesitou por um momento, mas continuou a discursar. O protesto veio depois que um jornalista iraquiano atirou seus sapatos ao ex-presidente dos EUa George W. Bush, quando este visitava o Iraque, em dezembro. A China manifestou seu desapontamento com o incidente, chamando-o de "conduta desprezível", mas Wen mais tarde pediu leniência para com o manifestante.