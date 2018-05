ETA detonou explosivos em furgão, diz governo espanhol Um furgão que explodiu dentro de uma plantação de oliveiras do sul da Espanha foi detonado pelo grupo separatista basco ETA, grupo que pretendia realizar mais atentados depois do ataque com carro-bomba da última sexta-feira, afirmou na segunda-feira o governo espanhol. O furgão da marca Mercedes, que segundo a polícia havia sido roubado na França na sexta-feira por membros do ETA, explodiu no domingo à noite, deixando uma cratera na área de Les Coves de Vinroma, na Província de Castela e Leão. Um dia antes, policiais encarregados de realizar buscas por integrantes do ETA envolvidos em atentados pararam o veículo, mas permitiram que continuasse viagem. Os proprietários do furgão, sequestrados durante o roubo dele, foram libertados pelos guerrilheiros na segunda-feira, afirmou o Ministério do Interior. "Os primeiros indícios revelam que, em virtude da ação policial realizada no sábado, os supostos membros do ETA que levaram o veículo da França até a Província de Castela decidiram explodi-lo", disse o órgão em um comunicado. "O ETA vinha planejando utilizar explosivos para realizar ataques em breve", acrescentou. Dois policiais ficaram levemente feridos no atentado com carro-bomba ocorrido na sexta-feira, na cidade de Durango (País Basco), o primeiro ataque do tipo desde que o ETA suspendeu um cessar-fogo, em junho. O grupo, que conta com pouco apoio entre a população basca, matou mais de 800 pessoas nas quatro décadas da campanha violenta realizada em nome da independência do País Basco. (Por Jason Webb)