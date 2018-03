ETA explode bomba em obras de estrada, ninguém se fere O grupo separatista basco ETA explodiu uma bomba numaa estrada que estava em obras, causando sérios danos aos veículos de construção e cabines, mas não houve feridos, disse o governo regional basco na segunda-feira. A bomba explodiu entre propriedades de uma empresa de construção basca perto da cidade de Orio, segundo o governo. "A explosão causou danos significativos a seis cabines de trabalho e atingiu quatro veículos", disse um porta-voz do governo. Não ficou claro se a explosão ocorreu na manhã de segunda-feira ou no fim de semana, já que não havia trabalhadores no local no momento da explosão, segundo o porta-voz. Na semana passada, foram presos os membros da célula mais ativa do ETA, acusados de matar um guarda civil e atacar várias estações policiais desde que as guerrilhas bascas encerraram um cessar-fogo, em junho do ano passado. (Reportagem de Arantza Goyoaga)