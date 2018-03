ETA planejava sequestrar e matar vereador socialista basco Os integrantes do comando Vizcaya, célula do ETA desarticulada nesta semana, tinham a intenção de sequestrar e assassinar o vereador socialista basco Benjamín Atutxa, informou na sexta-feira a mídia espanhola, citando fontes da investigação. O chefe do chamado "complexo Vizcaya", Arkaitz Goikoetxea, confessou que, entre setembro e dezembro de 2007, o grupo seguiu o vereador de Eibar a fim de repetir o caso de Miguel Ángel Blanco, vereador do Partido Popular (PP) sequestrado e assassinado pelo ETA em 1997. Não foi possível confirmar a informação com o Ministério do Interior. "Todos sabemos que podemos ser alvos do ETA. Temos de destacar hoje que este comando não vai cumprir seus objetivos porque foi detido", disse o secretário de organização do Partido Socialista de Euskadi, Rodolfo Ares. "É preciso ressaltar que, segundo parece, desistiram do sequestro porque, entre outras coisas, ele tinha escolta", acrescentou. A notícia das supostas intenções do ETA vem depois do anúncio, feito na quinta-feira, de que o grupo armado também queria atacar o juiz Fernando Grande-Marlaska, que julgou algumas ações contra o ETA em anos recentes. Além disso, a Guarda Civil localizou ontem dois esconderijos do grupo, nos quais havia detonadores, cordões detonantes e medicamentos. Um dos esconderijos, em Pazuengos, tinha 120 quilos de explosivos, quatro jogos de identidades falsas e muita munição, além de cordão detonante e medicamentos tranquilizantes que serviriam para sedar o vereador, caso fosse sequestrado. O "Complexo Vizcaya", considerado o mais ativo do ETA desde o fim do cessar-fogo, é responsável, entre outros atentados, pela bomba no quartel de Legutiano, em Álava, onde morreu o agente Juam Manuel Piñuel.