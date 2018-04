'Eu lhe dei sua mulher', disse Berlusconi a Sarkozy

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, sussurrou ao presidente da França, Nicolas Sarkozy, "eu lhe dei sua mulher", durante a entrevista coletiva realizada em Roma no último dia 24 após a cúpula ítalo-francesa, afirma nesta sexta-feira, 27, o jornal La Repubblica. Veja também: Contra prostituição, Itália quer criar 'centros eróticos' Berlusconi interrompeu Sarkozy, que apresentava os resultados da cúpula. "Eu e Silvio Berlusconi - dizia o presidente da França - fizemos reconhecer a homologação dos diplomas superiores que até agora (...)", nesse momento, segundo o diário, o primeiro-ministro da Itália se aproximou e sussurrou uma frase que Sarkozy esquivou com um sorriso. A misteriosa frase despertou a curiosidade da imprensa francesa e, na quarta-feira à noite, na emissão do programa Le-Grand Journal do Canal Plus, foram lidos os lábios de Berlusconi e reconstruída a frase: "Moi je t'ai donné la tua donna", misturando o francês e o italiano. Em 8 de novembro do ano passado, Carla Bruni disse estar muito satisfeita de ser francesa, depois que Berlusconi comentou do então candidato à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, que era "jovem, bonito e bronzeado".