EUA discutirão independência de Kosovo com Europa Os Estados Unidos disseram no domingo que tomaram conhecimento da declaração de independência de Kosovo e que são favoráveis à decisão do governo local de implementar planos da Organização das Nações Unidas (ONU) para proteger minorias étnicas. Em um comunicado que sinaliza um potencial reconhecimento da independência, o Departamento de Estado norte-americano afirmou: "Os Estados Unidos estão revendo a questão e discutindo o assunto com seus parceiros europeus. Esperamos divulgar outro comunicado em breve." O país pediu que todas as partes envolvidas "exercitem o maior grau possível de moderação e se privem de qualquer ato provocativo." A Sérvia acusou Kosovo de ser um falso Estado após a província, de maioria étnica albanesa, ter declarado independência neste domingo. O Departamento de Estado dos EUA disse que o país aprova o compromisso claro do governo de Kosovo de implementar um plano desenvolvido pelo enviado especial da ONU Martti Ahtisaari para proteger a minoria étnica local. O país há muito tempo crê que o projeto de Ahtisaari é a melhor maneira de promover a estabilidade regional, acrescentou o departamento. "Os EUA continuarão firmes em seu apoio aos direitos de todas as comunidades étnicas e religiosas em Kosovo", informou o Departamento de Estado. O senador Joseph Biden, democrata de Delaware e presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado norte-americano, afirmou ser favorável à independência de Kosovo e disse que em breve pediria aos colegas uma declaração de apoio ao estado de independência da província. (Por Rachelle Younglai)