EUA dizem que tiroteio em consulado da Turquia foi terrorismo

O tiroteio na entrada do consulado dos Estados Unidos em Istambul, na Turquia, foi "obviamente um ato de terrorismo", segundo afirmou o embaixador americano no país, Ross Wilson. Três policiais e três atiradores foram mortos no incidente desta quarta-feira, 9, que a polícia acredita que pode ter ligação de membros da Al-Qaeda. Em entrevista coletiva na capital da Turquia, Ancara, Wilson disse que implementará segurança adicional em todas as missões diplomáticas americanas em solo turco. "Não é adequado especular neste momento sobre quem são os autores responsáveis e quais eram seus objetivos, mas está claro que este é um ato de terrorismo", disse Wilson. Uma porta-voz da Embaixada dos EUA afirmou que não havia vítimas entre os funcionários do Consulado. Três pessoas saíram de um carro e começaram a atirar contra o posto policial turco perto da entrada principal do consulado, matando três policiais. "Não há dúvida alguma de que isso foi um ataque terrorista. Três policiais foram martirizados e três agressores morreram", disse no local do confronto o governador da província de Istambul, Muammer Guler. Ainda segundo Guler, um policial e o motorista de um caminhão ficaram feridos. A polícia turca suspeita que a Al-Qaeda esteja por trás do ataque. Falando sob condição de anonimato, um policial afirmou que as autoridades acreditam no envolvimento da rede terrorista. O embaixador americano expressou seu profundo agradecimento à polícia turca pelo trabalho feito para proteger o consulado, e expressou suas condolências às famílias dos policiais assassinados. "Este ataque não afetará nossas relações de estreita aliança e amizade. Nossos países trabalham juntos. Este é um ataque ao edifício dos EUA e cidadãos turcos foram assassinados nele", disse Wilson, destacando que Washington e Ancara estão cooperando na investigação sobre o atentado. Segundo a BBC, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o consulado americano foi removido do centro da cidade para uma área mais elevada, nos arredores de Istambul, em 2003. O local foi construído e reforçado após ataques de militantes ligados à Al-Qaeda em 2003 atingirem duas sinagogas, o consulado britânico e um banco britânico na cidade turca. Esses atentados deixaram 58 mortos.