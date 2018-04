EUA e Rússia travam disputa no fim do mundo

À primeira vista, esta é uma informação fútil e obscura: o Quirguistão vai fechar a base de Manas. Como o Quirguistão é longe de tudo (colado à China) e o Estado mais pobre da Ásia central pós-soviética, o fechamento dessa base desconhecida não nos impressiona. Erro nosso. Nesse fim de mundo trava-se uma dura disputa entre a Rússia e os EUA. Explicando: a base de Manas é americana. Ela foi aberta após a tragédia de 11 de setembro de 2001 e joga um papel fundamental no abastecimento das tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que lutam no Afeganistão contra o Taleban. É fato que as tropas da Otan engajadas no Afeganistão recebem homens e equipamentos também por uma outra via: a rota que vai do Paquistão ao Afeganistão pelo Passo de Khyber. Infelizmente, na terça-feira, um ponto estratégico no meio desse passo explodiu. Conclusão: os 80 mil soldados da Otan no Afeganistão estão privados de apoio no nordeste (Manas) e no leste (Passo de Khyber). Evidentemente, não seria esse pobre e pequeno Quirguistão que teria a ideia de desafiar os EUA fechando a base de Manas. Um "grande irmão" estendeu-lhe a mão: a Rússia. No dia 4, o presidente quirguiz Kurmanbek Bakiev esteve no Kremlin e obteve uma ajuda de US$ 2 bilhões. Cinco minutos após a assinatura desse acordo, Bakiev anunciava o fechamento da base de Manas. Com isso, 1.200 soldados americanos vão fazer as malas. Eles serão substituídos em Manas pela "força rápida" da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) que reúne Rússia, Armênia, Bielo-Rússia, Casaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Usbequistão. Essa "força rápida" é muito recente: foi criada no dia 4. Isso se encaixa. O que também se encaixa é que três quartos dos 10 mil homens dessa força são paraquedistas russos e a "força rápida" está sob o comando de Moscou. Decididamente, Deus faz as coisas direito. E o Kremlin tem senso da oportunidade. A Rússia, para a qual a Ásia Central sempre representou uma retaguarda, conseguiu assim retomar o pé nessa região crucial. Na mesma jogada, Moscou consegue prejudicar a ação dos americanos no Afeganistão no momento em que Barack Obama declarou que o destino do mundo livre não se jogava mais no Iraque, mas no Afeganistão-Paquistão, onde os "iluminados de Deus" fustigam as tropas do general David Petraeus. Com isso, Moscou assume um risco, pois a Rússia é ameaçada, assim como o mundo livre, pelos fanáticos da jihad. Não custa lembrar que a Rússia havia apoiado a cooperação com a Otan no Afeganistão. Em geral, pensava-se que a Rússia conduziria uma diplomacia menos agressiva por três razões: o colapso dos preços do petróleo; os malefícios da crise financeira e a "boa cabeça" de Barack Obama. Uma melhoria nesse sentido pode ocorrer no futuro, talvez. Mas, por enquanto, o Kremlin começa acumulando nuvens, pronto para dispersá-las dentro de algumas semanas se os EUA compreenderem o recado. A nova secretária de Estado, Hillary Clinton, disse ontem que a decisão de fechar a base de Manas é "lamentável", mas não afetará as operações militares na Ásia Central.