EUA e vários membros da UE reconhecem Kosovo Os maiores países da Europa e os Estados Unidos reconheceram a independência de Kosovo na segunda-feira, colocando fim a horas de suspense para o primeiro-ministro daquele novo país, Hashim Thaci, e seus colegas. O Brasil informou em nota que é a favor da "continuidade de negociações sob os auspícios das Nações Unidas e considera que uma solução deve dar-se no âmbito multilateral". A França tornou-se a primeira a anunciar a decisão, depois de um encontro de ministros das Relações Exteriores da União Européia (UE), em Bruxelas. Grã-Bretanha, Alemanha e Itália a seguiram imediatamente. E depois foi a vez dos Estados Unidos. "Hoje os EUA formalmente reconhecem Kosovo como um Estado independente e soberano. Parabenizamos o povo de Kosovo nesta ocasião histórica", disse a secretária norte-americana de Estado, Condoleeza Rice, em comunicado. Foi um grande alívio para Kosovo, que se separou da Sérvia no domingo após ficar quase nove anos sob administração da Organização das Nações Unidas (ONU). "O reconhecimento de Kosovo é tão importante quanto a declaração da independência", afirmou o vice-premiê de Kosovo, Hajredin Kuci, à Reuters. "Estamos agradecidos ... Essa é uma questão crucial para o novo Estado de Kosovo e para o bom funcionamento dele." A Finlândia disse que também integraria o grupo dos países que reconheciam Kosovo. A resposta tranquila que Thaci tinha esperado obter da UE e dos EUA sofreu um abalo pouco antes, quando a Espanha, país-membro do bloco europeu, decidiu contestar a maioria de seus parceiros e dizer "não", Depois disso, o presidente norte-americano, George W. Bush, antecipou-se a seu Departamento de Estado para dizer "sim". Em uma entrevista concedida durante uma visita à África, Bush disse que o povo de Kosovo era "agora independente". A declaração foi interpretada em Kosovo como um reconhecimento oficial, mas a confirmação aconteceu horas depois. GOLPE NO INÍCIO Já a primeira resposta da UE representou uma decepção para Kosovo e um alívio para a Sérvia, contrária à secessão. "O governo da Espanha não reconhecerá esse ato unilateral proclamado ontem pela Assembléia de Kosovo", afirmou o ministro espanhol das Relações Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a repórteres. "Não reconheceremos isso porque acreditamos que a manobra não respeita as leis internacionais", disse. Chipre, Grécia, Eslováquia, Bulgária e Romênia indicaram também que não reconhecerão a independência de Kosovo por enquanto. Kosovo espera ser reconhecido oficialmente por até cem países. Houve protestos parte dos sérvios devido à secessão unilateral de sua Província do sul, controlada pela ONU e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) há nove anos. Vários milhares participaram de manifestações realizadas em Belgrado pelo segundo dia consecutivo. Os protestos transcorreram de forma pacífica, porém algumas embaixadas de países ocidentais foram apedrejadas no domingo à noite. (Reportagem adicional de Ellie Tzortzi, Daria Sito-Sucic, Ivana Sekularac)