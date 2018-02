Europa não reconhecerá votação no leste da Ucrânia, diz Merkel a Putin A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse ao presidente russo, Vladimir Putin, por telefone, que as eleições marcadas para domingo no leste da Ucrânia não são legítimas e não serão reconhecidas pelos líderes europeus, informou um porta-voz do governo alemão nesta sexta-feira.