Eurostar opera com serviço limitado nesta sexta-feira

"Teremos um a cada dois trens funcionando a partir de hoje até o dia 10 de janeiro", disse a porta-voz por telefone em Paris.

Trens que saem no início da manhã e no fim da noite serão afetados pelos cancelamentos, informou a Eurostar no site da companhia (www.eurostar.com).

A Eurostar disse na quinta-feira que iria oferecer serviços limitados até o dia 10 de janeiro devido a condições severas de tempo que atingiram a Grã-Bretanha, a segunda vez em três semanas que os serviços são interrompidos.

(Reportagem de Sophie Taylor)