Ex-assessor de Milosevic assume o poder na Sérvia O ex-porta-voz do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, Ivica Dacic, assumiu o poder na Sérvia na sexta-feira, pedindo que a Europa e os Bálcãs esqueçam o passado e não temam o retorno ao poder de uma aliança política que um dia levou o país a guerra com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).