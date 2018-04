Ex-ministro francês será investigado por tráfico de influência

PARIS - O ex-ministro francês do Orçamento Eric Woerth será formalmente investigado por acusações de tráfico de influência, disse nesta quinta-feira, 9, um promotor, como parte de um inquérito judicial mais amplo envolvendo a bilionária Liliane Bettencourt, herdeira da L'Oreal, e um caso de financiamento político.

Woerth é suspeito de usar o cargo para conferir a Legião de Honra, mais importante condecoração francesa, ao gestor da fortuna de Bettencourt. Antes disso, a mulher de Woerth havia sido contratada pela holding da família da bilionária.

O caso de transformou em escândalo político em meados de 2010, quando surgiram suspeitas de que Woerth teria recebido doações ilegais da herdeira para o seu partido, o conservador UMP. Woerth, que era tesoureiro partidário no período em questão, deixou o governo do presidente Nicolas Sarkozy no final de 2010, mas nega qualquer irregularidade.

O anúncio da investigação sobre o ex-ministro, feito na quarta-feira, abre uma nova fase para o caso, num sinal de que os investigadores já podem ter indícios para considerar Woerth como suspeito.

No entanto, ao contrário do que alguns previam, a investigação não cita que o ex-ministro estava sendo investigado por suspeita de ter obtido financiamento ilegal do partido.