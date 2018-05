Ex-ministro pressiona Brown a convocar novo referendo sobre a UE Um ex-ministro britânico propôs na sexta-feira que o primeiro-ministro Gordon Brown convoque um referendo para perguntar se a população deseja permanecer na União Européia. Ao contrário de muitos que defendem um referendo sobre o tratado europeu, o deputado trabalhista Keith Vaz, ex-ministro para a Europa, é favorável à UE. Ele vê num referendo mais amplo uma forma de conter os constantes ataques de eurocéticos à participação britânica no bloco. O Partido Conservador (oposição) e uma ala do Partido Trabalhista (governo) querem que Brown realize um referendo sobre uma proposta para um novo tratado da UE, argumentando que esta pouco difere da fracassada Constituição da UE, que o governo prometia levar a voto popular. O tratado original destinado a criar uma Constituição para a UE foi assinado por Estados membros em 2004, mas acabou não sendo ratificado porque foi rejeitado em referendo na França e na Holanda. Brown argumenta que o tratado posterior é muito menos abrangente que a Constituição e por isso pode ser ratificado pelo Parlamento, como tratados anteriores. Adversários argumentam que o texto dá poderes demais a Bruxelas e por isso precisaria ser submetido a referendo. Analistas vêem uma grande chance de que o tratado seja rejeitado em referendo, o que abalaria a autoridade de Brown, no cargo desde junho, e criaria uma dor de cabeça para a UE. "Não precisamos de um referendo sobre um tratado para a reforma, mas, de uma vez por todas, precisamos deixar isso para trás ao submeter isso ao povo britânico", disse Vaz. "Estou absolutamente convencido de que vamos ganhar qualquer teste da opinião pública sobre se o povo britânico nos quer ou não na Europa", disse ele à rádio BBC.