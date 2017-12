Ex-presidente da França é internado

O ex-presidente francês Jacques Chirac foi hospitalizado com uma infecção pulmonar, afirmaram autoridades do país. Jocelyne Gastellu, da Fundação Hospitais de Paris, confirmou neste domingo, 18, que Chirac, de 83 anos, deu entrada em um hospital da capital da França.

De acordo com a imprensa local, a internação teria ocorrido após uma visita de Chirac ao Marrocos. A ex-ministra da Igualdade dos Territórios e da Moradia Cecile Duflot disse que desejava ao político uma pronta recuperação. "Quando você é mais velho, uma infecção pulmonar pode ser algo complicado", comentou durante entrevista à emissora BFM-TV.

Vários políticos usaram o Twitter para enviar mensagens de melhoras a Chirac, que foi presidente francês entre 1995 e 2007, entre eles o ex-presidente Nicolas Sarkozy e o ex-primeiro-ministro Alain Juppé. Os dois políticos disputam a indicação do Partido Republicano para a corrida presidencial de 2017 no país. Associated Press.