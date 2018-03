Ex-premiê francês Manuel Valls oferece apoio a Macron nas eleições parlamentares

PARIS – O ex-primeiro-ministro socialista da França Manuel Valls disse nesta terça-feira, 9, que quer apoiar o movimento político do presidente eleito Emmanuel Macron nas eleições parlamentares de junho, se tornando o primeiro nome de peso a declarar apoio ao novo líder desde a vitória na eleição de domingo.

Valls é um político de tendências centristas que defende a redução das proteções trabalhistas. Ele já havia decidido apoiar Macron antes das eleições, após perder a vaga socialista na corrida presidencial para Benoit Hamon. Em entrevista à rádio RTL nesta terça-feira, Valls disse que a vitória sobre a ultradireitista Marine Le Pen foi uma reação contra o populismo na Europa e melhorou a imagem ao país no exterior.

"Eu serei um candidato para a maioridade presidencial, e espero poder participar do movimento dele (Macron)," disse Valls, que foi primeiro-ministro do atual presidente, François Hollande, entre 2014 e 2016, à rádio RTL.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O político ainda afirmou que não vê sentido na divisão do Partido Socialista, entre os que apoiam o novo governo e os que decidiram se unir à esquerda radical de Jean-Luc Mélenchon.

A primeira resposta do movimento “República em Marcha”, de Macron, foi do porta-voz Chistophe Castaner. “É uma boa notícia que progressistas da importância de Manuel Valls queiram se unir a nós”, disse. Ele adiantou, no entanto, que o ex-premiê não terá privilégios ao inscrever a candidatura na comissão eleitoral.

O movimento de Valls pode ser um estímulo para Macron, que precisa conquistar maioria parlamentar nas eleições para ter uma chance realista de implementar seu ambicioso plano de reformas. Mas o novo mandatário será cauteloso em convidar muitos proeminentes ex-socialistas para seu movimento, uma vez que isso daria crédito aos argumentos de seus adversários conservadores de que o governo de Macron será a continuação do impopular mandato de Hollande. / EFE, AP e REUTERS