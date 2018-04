Exército turco lança ofensiva terrestre ao norte do Iraque Tropas da infantaria turca invadiram o norte do Iraque em busca de rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), disseram os militares nesta sexta-feira, descrevendo a ação como o início de uma campanha que teria duração maior. A Casa Branca afirmou que os EUA tinham sido informados com antecedência da ofensiva turca e que pediram à Turquia que limitasse a operação de modo a atingir apenas "alvos precisos" dos rebeldes do PKK, que vêm usando o norte iraquiano como base de lançamento de investidas contra forças turcas. O governo do Iraque pediu que os turcos respeitem sua soberania e evitem qualquer ação militar que possa ameaçar a segurança e a estabilidade do país. "Não esperamos que essas operações ampliem-se porque elas contradizem o desejo do Iraque e da Turquia de manter boas relações", afirmou em Bagdá à Reuters Ali al-Dabbagh, porta-voz do governo iraquiano. A União Européia (UE) repetiu seu apelo para que a Turquia, que tenta se tornar membro do bloco europeu, evite uma ação "exagerada." Um canal de TV turco afirmou que os soldados, com o apoio de aviões e de helicópteros de ataque Cobra, avançaram 25 quilômetros para além da fronteira com o Iraque. Segundo esse canal, entre 3.000 e 10.000 soldados tinham entrado no país vizinho. No entanto, vários oficiais graduados das Forças Armadas iraquianas e várias autoridades iraquianas, junto com a coalizão militar liderada pelos EUA, tentaram minimizar a operação, afirmando que envolveria apenas algumas centenas de soldados. "As Forças Armadas da Turquia, que têm em alta conta a integridade territorial e a estabilidade do Iraque, regressarão para casa o mais breve possível, após seus objetivos terem sido atingidos", disse o Estado-Maior turco em um comunicado publicado em seu site. O Estado-Maior não especificou o tamanho da operação, mas divulgou fotos de soldados armados e vestidos com uniformes brancos caminhando pelo terreno montanhoso e recoberto de neve do norte do Iraque. Um militar de alta patente posicionado no sudeste da Turquia afirmou à Reuters: "Milhares de soldados cruzaram a fronteira e milhares mais aguardam na região para juntar-se aos outros se necessário." O canal CNN da Turquia, citando fontes não identificadas das forças de segurança turcas, disse que a operação duraria 15 dias. CHOQUES COM SOLDADOS O governo turco responsabiliza o PKK pela morte de quase 40 mil pessoas desde que o grupo lançou, em 1984, uma campanha armada para fundar um Estado curdo no sudeste da Turquia. Os EUA, como a Turquia, consideram o PKK uma organização terrorista. Os turcos parecem tentar desferir um golpe esmagador contra o PKK antes de as condições climáticas na região melhorarem, o que permitiria aos rebeldes reingressar no território da Turquia. Um porta-voz do PKK disse que os rebeldes tinham entrado em choque com os soldados turcos. "Houve vários conflitos. Dois soldados turcos foram mortos e oito ficaram feridos. Não há baixas do lado do PKK," afirmou à Reuters Ahmed Danees, chefe da área de relações exteriores do grupo. Danees deu essas declarações por meio de um telefone via satélite desde um ponto não determinado do norte do Iraque. Não foi possível confirmar essas informações por meio de outras fontes. (Reportagem adicional de Michael Holden e Mariam Karouny em Bagdá, Matt Spetalnick em Washington, Gareth Jones e Selcuk Gokoluk em Ancara)