Explosão danifica carros da ONU em cidade de Kosovo Uma explosão ma cidade de Mitrovica, norte de Kosovo, nesta quinta-feira danificou dois veículos da ONU em um complexo de habitação de policiais e da entidade mundial, informou a polícia. Forças de paz portuguesas sob o comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte isolaram a área e investigadores da Organização das Nações Unidas estão no local. "Ainda não sabemos se uma bomba foi lançada ou se um dispositivo foi colocado sob carros", explicou um porta-voz da polícia de Kosovo. O complexo tem sido alvo de protestos diários de sérvios que exigem o controle da corte da ONU, após Kosovo --que tem 90 por cento da população de etnia albanesa-- ter declarado independência da Sérvia em 17 de fevereiro. Apoiados pela Rússia, a Sérvia e os 120 mil sérvios restantes em Kosovo rejeitam a secessão aprovada pelo Ocidente. (Reportagem de Branislav Krstic)