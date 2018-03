Explosão de bomba causa danos em rotativa de um jornal basco

A explosão de uma bomba causou danos materiais, embora não tenha deixado feridos, na instalação onde fica a rotativa do jornal "El Correo", na localidade de Zamudio, País Basco. O diário basco em seu site atribui o atentado ao grupo terrorista ETA, embora por enquanto se desconheça a sua autoria. Segundo informou o departamento de Interior do Governo Basco, a explosão, que não foi anunciada previamente, aconteceu depois das 3 horas da manhã no pavilhão no qual está instalada a rotativa deste periódico. A Ertzaintza (política regional basca) investiga no lugar a composição e tipo de bomba utilizada, embora deva esperar a luz do dia para aprofundar suas pesquisas, assim como para determinar os danos materiais causados pela explosão.