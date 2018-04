Explosão de carro deixa três feridos na Irlanda do Norte

Três pessoas ficaram feridas após a explosão de um carro bomba em frente a uma delegacia em Newtownhamilton, condado de Armagh na Irlanda do Norte.

As vítimas do atentado, que aconteceu pouco depois da meia-noite da sexta-feira, 23, foram transferidas para o hospital local. De acordo com a agência britânica PA, nenhuma das vítimas ficaram feridas gravemente.

Uma hora antes da explosão da bomba a polícia foi informada através de uma chamada proveniente de um hospital que um carro havia sido abandonado. Os policiais já estavam a caminho do local quando houve a explosão.

Os moradores próximos ao local do atentado tiveram de evacuar suas casas e foram levados para passar a noite em uma escola do local.