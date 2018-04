Explosão de gás na França mata um bombeiro e fere 26 pessoas

Uma explosão de gás durante obras em uma rua de Lyon deixou pelo menos um bombeiro morto e outras 26 pessoas feridas. O incidente ocorreu após o meio-dia em uma ampla avenida do centro de Lyon, onde atualmente ocorrem obras, e, por enquanto, as causas da explosão são desconhecidas. Foto: Associated Press Cerca de vinte carros de bombeiros foram ao local, que foi isolado, e começaram a desocupação de alguns edifícios próximo, diante do temor de que possam ocorrer desabamentos, enquanto um dos imóveis começou a pegar fogo. O bombeiro morto na explosão tinha sido chamado antes do incidente, diante da constatação de que haveria um escapamento de gás.