Explosão de mina deixa 28 mortos na Ucrânia

Pelo menos 28 mineiros morreram na madrugada deste domingo, 18, por causa de uma explosão em uma mina de carvão no leste da Ucrânia, enquanto 70 continuavam desaparecidas, informou o Serviço de Emergências nacional. A explosão, causada pela alta concentração de metano, aconteceu na mina Aleksandr Zasiadko, da bacia de Donetsk, às 3h11 a uma profundidade de 1.078 metros. No total, no momento da explosão 457 pessoas trabalhavam na mina, das quais 359 foram retiradas, e 19 tiveram que ser hospitalizadas, uma em estado grave. Uma brigada médica especializada e 65 destacamentos de resgate faziam os trabalhos de resgate no local do acidente, mas a alta concentração de metano na zona impedia o rápido avanço. As equipes de resgate informaram que nem sequer haviam chegado ao foco da explosão. "Não conseguimos chegar até ele. A ventilação não funciona e não podemos arriscar as pessoas", disse Nikolai Maleyev, chefe do departamento local da Inspeção de Minas. Segundo ele, nas zonas afetadas pela explosão, estavam 186 pessoas. Uma comissão governamental, liderada pelo vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Andrei Kliuyev; o chefe do Serviço de Emergências, Nestor Shufrich; e o ministro da Indústria de Carvão, Serguei Tulub, investiga as circunstâncias do acidente.