Explosão em Lyon deixa 1 morto e 26 feridos Uma explosão provocada por um vazamento de gás no centro da cidade francesa de Lyon matou um bombeiro e deixou 26 pessoas feridas, nesta quinta-feira, informou o prefeito da cidade. A explosão aconteceu às 11h30 da manhã (8h30 de Brasília) na calçada de um bairro movimentada onde se realizava uma obra. O fogo atingiu um prédio próximo. Os bombeiros foram chamados ao local quando um vazamento de gás foi detectado, e um deles ficou gravemente ferido e morreu em seguida, disse o prefeito Gerard Collomb. Prédios próximos foram esvaziados e as ruas foram isoladas. "Há uma pessoa morta. É um bombeiro que estava ferido. Ele morreu no hospital", disse Colomb a repórteres, acrescentando que nove feridos foram levados para o hospital. Pessoas que passavam pelo local e funcionários da obra estavam entre os feridos, disse uma porta-voz da prefeitura local. (Reportagem de Catherine Lagrange)