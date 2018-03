Explosão em mina da Ucrânia deixa 37 desaparecidos Trinta e sete mineiros estavam desaparecidos após uma explosão em uma mina de carvão na região ucraniana de Donbass, no domingo, mas equipes de resgate desobstruindo o local ainda esperam resgatar trabalhadores com vida. Autoridades disseram que a explosão atingiu a mina de carvão Karl Marx -- no coração de um campo com longo registro de acidente fatais -- às 5 horas da manhã (23h de Brasília), cerca de 1 quilômetro abaixo da superfície. As atividades de mineração foram suspensas e os trabalhos de reconstrução estavam em andamento. Um ministro monitorando as operações disse que as equipes de resgate escavando o local ouviram vozes. Ainda há esperanças de que mineiros presos possam ser resgatados com vida. "No momento, a operação de resgate está funcionando, com o objetivo de limpar a superfície, a entrada e a mina principal", disse o vice-primeiro-ministro Oleksander Turchynov. "Quando equipes de resgate desceram, vozes foram ouvidas a cerca de 800 metros. Há esperanças de que as pessoas lá estejam vivas." Segundo a assessoria de imprensa de Turchynov, ele teria dito aos oficiais investigando o acidente que as equipes de resgate teriam "apenas algumas horas" antes que a área fosse inundada. Mais de 300 profissionais de resgate foram deslocados para o complexo em Yenakiyevo, a 40 quilômetros ao nordeste de Donestsk, para ajudar nas escavações. A mina está em operação há 110 anos. (Texto de Ron Popeski)