Explosão em sede de uma associação mata 8 pessoas em Portugal

LISBOA - Oito pessoas morreram e 36 ficaram feridas, 14 delas em estado grave, após uma explosão registrada na noite deste sábado, 13, na sede de uma associação recreativa da localidade de Vila Nova de Rainha, município da região central de Portugal, situado na comarca de Tondela.

Segundo confirmou à Agência Efe Patrícia Gaspar, porta-voz da Autoridade Nacional de Proteção Civil de Portugal (ANPC), não se descarta que haja mais mortos neste incidente, cujas causas ainda são desconhecidas.

+++ Explosão em fábrica deixa ao menos dois mortos na China

Dos feridos confirmados até o momento, 14 estão em estado grave e outros 12 sofreram ferimentos leves.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por enquanto, ainda não se sabe com exatidão as causas da explosão que causou o incêndio, provocando a queda da cobertura do prédio, segundo a ANPC.

O acidente aconteceu às 20h50 (horário local, 18h50 em Brasília) e uma hora mais tarde o incêndio já estava extinto. /EFE