Explosão em trem deixa pelo menos 40 feridos na Itália

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, 29, com a explosão de dois vagões de um trem carregados de gás natural na estação de Viareggio, cidade localizada no norte da Itália, segundo um balanço inicial dos serviços de emergência. A composição, formada por 14 vagões, saiu do porto de La Spezia e se dirigia a Pisa, quando um deles se descarrilou e provocou a explosão.

As chamas invadiram as ruas próximas à estação ferroviária, atingindo várias casas e um número indeterminado de pessoas, informou a imprensa local. Vários prédios ao redor do local do acidente foram esvaziados diante do temor de novas explosões.