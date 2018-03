Explosão mata prefeito de pequena aldeia da Geórgia

Uma explosão de origem desconhecida matou durante a madrugada deste sábado, 25, o prefeito de uma pequena aldeia da Geórgia, que é localizada próxima a província separatista da Abkházia, segundo anunciou o Ministério do Interior do país. O porta-voz do Ministério, Shota Utiashvili, disse que as autoridades encontraram uma antena próximo ao local do acidente e suspeitaram que os explosivos foram acionados por controle remoto. Utiashvili afirmou que o atentado foi provocado pelos separatistas e seus parceiros. "Trabalhamos agora com apenas uma hipótese que se trata dos abcases e dos russos", indicou Utiashvili. "Nada mais". A explosão matou o prefeito de Mujhava, Gia Mebonia, quando estava inspecionando uma casa danificada por um bombardeio noturno. A mesma explosão matou um vizinho da aldeia. Um policial municipal ficou ferido gravemente. A explosão ocorreu em meio a crescentes tensões nas áreas em torno das províncias separatistas da Ossétia do Sul e Abkházia. Rússia e Geórgia deram início a uma guerra em agosto pelo controle da Ossétia do Sul. Um porta-voz do Ministério de Defesa russo, que se identificou somente como tenente coronel Kochetko, disse em Moscou que necessitava de informação a respeito do acidente. Um vídeo feito após a explosão mostrou várias pessoas que ficaram feridas deitadas no chão e alguns aldeões que fugiram gritando e fazendo um barulho pela estrada de terra. Alguns moradores disseram a explosão foi detonada por controle remoto. Eles acrescentaram que ela foi causada por um projétil disparado a partir da província separatista. "Eles lançaram alguma coisa na nossa direção", disse o oficial municipal Gia Pipia. "Nós estávamos reunidos quando partiram tiros do lado russo". Observadores da União Européia, que vieram para a área para investigar os bombardeios durante a noite, estavam cerca de 100 metros quando a explosão ocorreu, disse um porta-voz para a missão. Apesar da sua proximidade, os monitores foram incapazes de determinar a sua origem, acrescentou a porta-voz.