Explosão por vazamento de gás mata três pessoas na Itália

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em uma explosão em Catânia, Itália, nesta terça-feira, 20. A imprensa italiana informou que dois bombeiros estão entre os mortos.

Acredita-se que a explosão tenha ocorrido devido a um vazamento de gás em uma oficina de bicicletas na Via Garibaldi.

Quando os vizinhos notaram um forte cheiro de gás saindo da loja, chamaram a brigada de incêndio. Mas assim que os bombeiros tentaram cortar a corrente de energia elétrica para entrar na loja, uma faísca foi liberada e todo o prédio pegou fogo.

Cinco bombeiros tiveram que ser levados para o hospital, mas dois morreram pouco depois de chegarem ao Hospital Vittorio Emanuele. Outros dois sofreram queimaduras graves e foram internados no Hospital Garibaldi. Um deles também sofreu uma lesão na cabeça, enquanto o outro foi diagnosticado com um trauma pulmonar, informou a mídia italiana. O quinto bombeiro sofreu um choque.

O corpo carbonizado de outra vítima, um homem com mais de 80 anos que vivia no prédio, foi encontrado nos escombros. As causas do incidente serão investigadas.