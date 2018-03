Explosões deixam pelo menos 3 mortos e 6 feridos na Rússia

Duas explosões deixaram pelo menos três mortos e seis feridos nesta sexta-feira, 13, nas repúblicas da Inguchétia e do Daguestão, situadas na região do Cáucaso Norte (Rússia) e fronteiriças com a Chechênia. Na capital do Daguestão, Makhatchkala, um homem morreu na explosão de uma potente bomba, escondida entre os arbustos, junto à alameda de um parque urbano, habitualmente repleto de pessoas. A bomba de fabricação caseira tinha uma potência equivalente a três quilos de dinamite e estava carregada ainda com elementos de fragmentação, para causar maior dano às vítimas. Na capital Inguchétia, Nazran, a explosão destruiu dois estabelecimentos comerciais e matou pelo menos duas pessoas. As equipes de resgate buscam sobreviventes entre os escombros, e já recuperaram com vida seis pessoas, três delas em estado grave. Em ambos os casos, as investigações consideram ter se tratado de atentados terroristas, embora as conclusões definitivas só devam ser divulgadas após a retirada dos escombros em Nazran.