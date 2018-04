Extremista alemão é condenado por negar Holocausto Um tribunal alemão condenou um advogado de ultradireita por três acusações de incitação ao ódio racial e por negar a ocorrência do Holocausto. Horst Mahler foi sentenciado a seis anos de prisão. Mahler, 73 anos, ex-militante da esquerda, foi um dos fundadores da Fração do Exército Vermelho, mais tarde se tornou um ativista de direita e aderiu ao partido neonazista NPD em 2000. Na Alemanha, negar o Holocausto é crime passível de pena de cinco anos de prisão. Mahler é reincidente, e foi condenado a um ano adicional por não ter se arrependido, disse o tribunal. Ele foi indiciado depois de proferir um discurso no qual negou a existência do Holocausto, e depois de divulgar notas nesse sentido pela Internet. Durante o julgamento, até suas alegações finais, manteve sua postura. (Reportagem de Jens Hack)