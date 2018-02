Familiares de vítimas da Germanwings podem entrar com ações de compensação nos EUA As famílias de vítimas do acidente aéreo da Germanwings consideram entrar com uma ação nos Estados Unidos caso não consigam chegar a um acordo com a companhia aérea Lufthansa, proprietária da Germanwings, na Alemanha, afirmou um advogado que representa os familiares neste domingo.