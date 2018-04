Favorito para suceder Putin promete sistema legal independente O provável próximo presidente russo, Dmitry Medvedev, afirmou na sexta-feira que liberdade, propriedade privada e um Judiciário independente serão as bases de seu governo. Em discurso de apresentação de seu programa em um fórum econômico na Sibéria, Medvedev também pediu reformas de impostos para ajudar no crescimento econômico do país. O candidato tem o apoio do presidente Vladimir Putin. "Um dos principais elementos do nosso trabalho nos próximos quatro anos será assegurar a independência de nosso sistema legal (da influência) do Executivo e do Legislativo", disse Medvedev, vice-primeiro-ministro. "Precisamos acabar com a prática de decisões ilegais "a pedido" ou por dinheiro." Falando a repórteres depois do evento, o candidato também disse que a Rússia e os Estados Unidos têm valores comuns e não contam com outra escolha se não cooperar. Seus comentários contrastam com a retórica dura que Putin geralmente usa em relação a Washington. "Se antes podíamos construir muros para nos isolar, no mundo globalizado de hoje, quando nossos Estados compartilham de um gama comum de valores, a cooperação deve continuar", disse.