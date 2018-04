Fazendeiros gregos bloqueiam estradas por ajuda financeira

Agricultores utilizam tratores para bloquear estrada na cidade de Serres, no norte da Grécia

ATENAS - Agricultores gregos protestam contra o governo e exigem ajuda financeira. Os fazendeiros fecharam estradas na região de Tessália e na Macedônia do Leste no domingo, 17.

Eles informaram ainda que organizam outros bloqueios em postos na fronteira com a Turquia e a Bulgária, no nordeste do país. Os produtores exigem assistência do governo por causa da queda nos preços de produtos como trigo, algodão e leite.

O vice-ministro das finanças, Philippos Sachinidis, viajou no domingo para um bloqueio perto de Lâmia, na Tessália. Ele disse aos manifestantes que o governo já providenciou ajuda para o setor em dezembro e que não tem recursos para financiar novas medidas. "Não há espaço para mais subsídios", disse Sachinidis.

O governo socialista grego chegou ao poder em outubro, depois de mais de cinco anos de regime conservador. Os fazendeiros gregos promoveram protestos semelhantes há um ano. A Grécia atravessa uma grave crise financeira. As informações são da Dow Jones.