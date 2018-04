Fechamento de aeroportos europeus cancela 7 voos em SP e 2 no Rio nessa sexta

Até o meio dia desta sexta-feira,16, sete voos foram oficialmente cancelados até às 12 horas dessa sexta-feira, no Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos, em função do fechamento dos aeroportos europeus prejudicados pela nuvem cinza gerada pela erupção de um vulcão na Islândia. Outros dois voos foram suspensos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, procedentes de Londres e Paris, sendo o primeiro da TAM e o segundo da Air France.

Em São Paulo, dos sete voos cancelados, três eram partidas e tinham Londres, Paris e Amsterdã como destino. Outros quatro voos, que deveriam pousar no aeroporto procedentes dessas mesmas três cidades, também foram cancelados.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em São Paulo, 18 voos estavam programados para decolar de Guarulhos ao longo do dia tendo a Europa como destino. Além dos três que já foram cancelados, espera-se que outros voos sejam suspensos.

Dos quatro voos que deveriam chegar e foram cancelados, um era da TAM, um da Air France, um da KLM e um da British Airways. Das três partidas canceladas, os voos eram das companhias Air France, KLM e British Airways.