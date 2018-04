Fechamento de espaço aéreo na Europa já afeta voos no Brasil

SÃO PAULO - O fechamento do espaço aéreo nas regiões norte e oeste da Europa por conta das cinzas expelidas por um vulcão no sul da Islândia já causa transtornos e provoca cancelamentos de voos nos principais aeroportos brasileiros na tarde desta quinta-feira, 15.

De acordo com as assessorias de imprensa de duas companhias aéreas - Air France e British Airlines - ao menos cinco voos previstos nos terminais de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio, foram cancelados. Desses cinco voos, um seguiria para Londres e um para Paris. Outros dois chegariam ao Brasil vindos de Londres e o que seguiria para Buenos Aires foi cancelado porque a aeronave não chegou de Londres.

Os cancelamentos foram confirmados pelas empresas. A Air France, por exemplo, informou que o voo AF455 que partiria de Guarulhos para Paris, na França, às 16h15 desta quinta foi suspenso.

Já a British Airlines confirmou o cancelamento de quatro operações entre a tarde desta quinta e a manhã de sexta-feira, 16. Segundo a empresa, foram cancelados os voos BA249, que decolaria às 13h15 de Londres, na Inglaterra, para o Rio; BA248, que partiria às 23 horas do Rio para Londres; BA247 que seguiria às 21h50 de Londres para Guarulhos. O voo BA247 que partiria de Guarulhos para Buenos Aires às 7h05 de sexta também deve de ser suspenso porque a aeronave não estará em Guarulhos no horário previsto.

As empresas TAM, Iberia, Air China e KLM estão levantando as informações sobre atrasos e cancelamentos. A Infraero recomenda que antes de sair de casa os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para confirmar o voo, evitando filas e transtornos nos aeroportos.