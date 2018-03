Filha de relação incestuosa na Áustria reencontra família A primeira filha nascida da relação incestuosa mantida pelo austríaco Josef Fritzl e a filha que deixou presa durante 24 anos voltou a encontrar sua família depois de recuperar-se de um coma induzido, afirmaram os médicos. Os responsáveis por tratar dela também disseram, na quarta-feira, que toda a família -- Elisabeth, a filha de Fritzl, e as seis das sete crianças ainda vivas que resultaram dos vários anos em que o austríaco a manteve presa em um porão -- haviam sido transferidas para uma casa existente dentro do terreno de um hospital a fim de que levem uma vida mais normal. Fritzl, 73, detido provisoriamente desde que o caso veio à tona, em abril, deixou Elisabeth, hoje 42, presa dentro de um porão existente debaixo da casa dele, na cidade de Amstetten (região central da Áustria) -- impondo-lhe um longo e escandaloso período de sofrimento. "A reunião de Kerstin (filha mais velha de Elisabeth) com sua família ocorrida alguns dias atrás foi um momento emocionante. E, para nós, a surpreendente recuperação de Kerstin significou um grande alívio", disse Berthold Kepplinger, diretor do hospital onde as vítimas de Fritzl recebem tratamento. Kerstin deve recuperar-se "totalmente", afirmou o médico. O caso tornou-se público dois meses atrás, quando Kerstin ficou gravemente doente e precisou ser levada a um hospital. A garota, 19, colocada em coma induzido depois de ter sofrido espasmos em virtude de uma carência de oxigênio e de problemas no fígado, abriu os olhos no dia 15 de maio. Depois de fazer terapia para recobrar o movimento dos músculos, Kerstin reencontrou sua família no domingo, afirmaram os médicos. Albert Reiter, o médico da família, descreveu de forma comovida como levou a garota para sua nova casa. "Aquilo foi um momento extraordinário para mim, quando Kerstin, segurando meu braço, conseguiu caminhar através da porta de sua nova casa, cruzando a soleira de uma nova vida", disse. FÃ DE ROBBIE WILLIAMS Após sair do coma induzido, Kerstin disse que desejava, mais do que tudo, realizar um cruzeiro e assistir a um show do cantor britânico Robbie Williams, afirmou o médico. "Quando ainda estava na cama, entubada, ela ouvia as músicas do Robbie Williams até as 3h da madrugada", disse Reiter. "A família toda está muito feliz com o fato de estarem juntos pela primeira vez", disse o advogado deles, Christoph Herbst. Três dos sete filhos da relação incestuosa, o mais novo deles hoje com 5 anos de idade, continuaram vivendo no cativeiro junto com a mãe deles. Os outros três foram criados por Fritzl e pela mulher dele, Rosemarie, como se fossem seus próprios. Um bebê morreu logo depois de nascer. Fritzl confessou ser culpado de cárcere privado e estupro. Rosemarie foi considerada inocente pela polícia e hoje mora com o restante da família na casa existente dentro do terreno do hospital, em Amstetten.