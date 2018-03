Filha mais velha de caso de incesto na Áustria acorda do coma A filha mais velha do relacionamento incestuoso de Josef Fritzl com Elisabeth, que foi mantida presa em uma cela por 24 anos, acordou de um coma induzido, disseram fontes do hospital na terça-feira. Fritzl manteve Elisabeth trancada em uma cela sem janelas no porão de sua casa, onde ela deu à luz sete filhos. Três das crianças permaneceram na cela com a mãe. "A paciente Kerstin F. foi despertada do coma artificial e pôde deixar a unidade de tratamento intensivo há alguns dias", disse o hospital em Amstetten. "A paciente ainda precisa de tratamento médico e terapêutico intensivo". Os médicos induziram o coma devido a problemas causados pela deficiência de oxigênio. Três das crianças, que têm entre 5 e 19 anos, estavam presas na cela. Outras três foram criadas por Fritzl e sua mulher, Rosemarie, como se fossem seus. Um deles morreu após o nascimento e foi incinerado pelo pai. Os promotores investigam o homem de 73 anos por coerção, estupro, incesto e pela morte do bebê, mas ainda não há acusação formal. A polícia diz que ele admitiu a incineração e o incesto. O caso veio à tona depois que Kerstin, que vivia trancada desde que nasceu, ficou seriamente doente e foi levada ao hospital por Fritzl. (Reportagem de Karin Strohecker)