Firma colombiana vendeu fotos da festa de Berlusconi a jornal

As fotografias de convidados do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, nus ou com pouca roupa em sua casa na ilha da Sardenha e que foram publicadas pelo jornal espanhol El País foram vendidas pela empresa colombiana Ecoprensa, informa o jornal Corriere della Sera.

Berlusconi processará jornal que divulgou fotos

Após fotos, Berlusconi diz que renuncia se mentiu sobre jovem

Segundo a publicação, o fato de a transação das fotos ter ocorrido fora da Itália deixa o fotógrafo que registrou as imagens, Antonello Zappadu, a salvo de qualquer ação da Justiça italiana, que ordenou em 1º de junho a investigação sobre a origem das imagens.

A mulher e os dois filhos de Zappadu, que tem 51 anos, vivem na Colômbia, diz o jornal.

A negociação para a venda das fotos aconteceu nas semanas anteriores, antes de a Procuradoria de Roma ordenar uma investigação das imagens para esclarecer se houve uso indevido de aviões do Estado à disposição do primeiro-ministro.

Em algumas das centenas de fotografias feitas por Zappadu na Sardenha é possível ver jovens mulheres e amigos de Berlusconi no aeroporto de Olbia. Eles foram à ilha italiana para comparecer a festas organizadas pelo primeiro-ministro em sua mansão no balneário mediterrâneo.

Em algumas das imagens - que foram feitas por Zappadu em agosto do ano passado e só foram publicadas na sexta-feira, 5, pelo El País -, é possível ver claramente Berlusconi nos arredores de sua residência, junto com algumas jovens.

Outras fotos mostram momentos em que garotas tomam sol fazendo "topless" junto à piscina. Há uma fotografia que inclusive mostra um homem nu que se dispõe a recolher uma toalha do chão.

O ex-primeiro-ministro checo Mirek Topolanek reconheceu que aparece nas fotos, mas declarou que se trata de uma montagem.

"Nesta fotografia estou eu, mas não é autêntica", declarou Topolanek à imprensa checa.