Fogo atinge instituto nuclear russo; governo diz não haver risco

Um incêndio atingiu no domingo o centro de pesquisa nuclear de Moscou que abriga um reator atômico de 60 anos não operacional. A agência nuclear russa disse que não havia chamas a céu aberto ou ameaça de radiação, mas o Greenpeace russo expressou preocupações sobre o incidente.

O fogo atingiu o piso subterrâneo do Instituto de Teorema e Experimentos Físicos no sudoeste de Moscou, disse um porta-voz do Ministério de Emergências russo. Segundo ele, não há relatos de feridos. Fumaça era vista sob o complexo, que é circundado por um muro, e um cheiro forte era sentido no ar. Cerca de 30 veículos de emergência, incluindo carros de bombeiro e ambulâncias, estavam no local, disseram testemunhas.

Um porta-voz da agência nuclear russa Rosatom disse que não havia fogo a céu aberto e que nenhum material nuclear no instituto tinha sido atingido. Apesar disso, um representante do Greenpeace na Rússia mostrou preocupação. "É extremamente perigoso. Isso não deveria ter acontecido, mas, já que aconteceu, mostra que houve uma grande falha de controle das operações", afirmou o diretor do Greenpeace Ivan Blokov.