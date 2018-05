Fogo avança na Grécia e o governo é criticado Cresceram na terça-feira as acusações de incompetência contra o governo conservador grego em relação ao combate aos incêndios florestais que já mataram 63 pessoas e estão levando cidades inteiras à desocupação. Um líder do Pasok (Partido Socialista Pan-Helênico, oposição) disse que o governo se mostrou "tragicamente incapaz de lidar com os incêndios" e está usando a possibilidade de que se trate de incêndios criminosos como justificativa para sua fraqueza em reagir à crise. "(O governo) não pôde salvar vidas, bens e casas. É hora de o povo grego escolher um governo forte, que possa garantir a segurança, a confiança e a esperança", disse o dirigente George Papandreou a jornalistas, três semanas antes de uma eleição parlamentar. "Estado paralisado, ultraje no governo" e "as eleições da ira", foram algumas das manchetes dos jornais atenienses. O governo mantém a convocação das eleições para dia 16. Uma pesquisa mostra que a vantagem o governista Nova Democracia sobre o Pasok caiu de 1,3 para 0,8 ponto percentual, em parte devido a crise com os incêndios. Exaustos, mas agora ajudados por equipes do exterior, os bombeiros estão há mais de quatro dias tentando debelar as chamas. "Tive de usar 300 litros de vinho para tentar extinguir o incêndio em torno da minha casa", disse Georgios Dimopoulos, da localidade de Makistos, que fica na península do Peloponeso (sul), a área mais afetada. "Durante 17 horas, lutei contra o fogo. Ficamos à mercê das chamas. Eu não sabia nem se era dia ou noite", contou. O primeiro-ministro Costas Karamanlis anunciou medidas emergenciais e reagiu às críticas. "Todos nós, gregos, devemos permanecer unidos. Como no nosso passado, precisamos provar que somos uma só alma, um só punho numa crise nacional", afirmou. O governo ofereceu até 1 milhão de euros (1,4 milhão de dólares) por pistas que levem a autores dos incêndios. As autoridades questionaram o Ministério Público sobre a possibilidade de julgar eventuais sabotadores como terroristas. Muitos prefeitos acusam especuladores imobiliários de atearem fogo aos terrenos para facilitar as construções. Três idosos e dois garotos já foram indiciados por iniciarem incêndios. Os bombeiros dizem combater 25 focos na terça-feira. Toda a Grécia está em estado de emergência. Outros países já enviaram aviões e bombeiros para ajudar. Uma equipe de bombeiros cipriotas derruba a mata para criar corredores que interrompam o fogo nas montanhas ao norte da antiga Olímpia, berços dos Jogos Olímpicos, no oeste do Peloponeso. No domingo, o complexo arqueológico de 2.700 anos escapou por pouco das chamas. "O fogo recuou, não há vento na área e temos (aviões) tanques acima, mas temos de ser vigilantes", disse o chefe de bombeiros Marcos Strangoulas. "Estou numa montanha elevada e há carvalhos por todo lado. Vamos torcer para que eles continuem assim."