Fogo na Grécia mata 51 e ameaça centro das Olimpíadas antigas Bombeiros e aviões da União Européia entraram neste domingo na batalha contra os incêndios que castigam a Grécia há três dias, já mataram 51 pessoas e ameaçam regiões perto da antiga Olímpia, local histórico dos primeiros Jogos Olímpicos. A Grécia declarou estado de emergência no sábado, quando enormes chamas deixaram um rastro de destruição no sul da península do Peloponeso e em outras áreas do país. O fogo lançou cinza branca sobre Atenas, forçou milhares de pessoas a fugirem de suas vilas e queimou cerca de 500 casas e milhares de hectares de fazendas e florestas. Brigadas de bombeiros começaram a retirar neste domingo moradores de aldeias perto de Olímpia, enquanto ventos fortes levam as chamas para as proximidades do local histórico na costa oeste do Peloponeso. "Não estamos preocupados apenas com o sítio arqueológico, mas também com toda a região", disse à Reuters o prefeito da cidade, George Aidonis. "Dependemos do turismo para viver e agora tudo está sendo destruído." Cerca de 90 bombeiros e soldados estão tentando evitar que as chamas cheguem ao local, onde foi instalado um sistema organizado de proteção contra incêndio para a Olimpíada de 2004. "Não temos água, estamos nas mãos de Deus", disse um morador de uma vila perto de Olímpia à televisão grega, por telefone. "Por favor digam que estamos apagando o fogo com as próprias mãos, não temos ajuda. A vila vai desaparecer do mapa." A Olímpia antiga tem ruínas do estádio e do templo pagão que abrigaram os Jogos antigos durante séculos, a partir de 776 a.C., Lá também é realizada a cerimônia de acendimento da chama olímpica a cada dois anos. Os bombeiros locais colocaram em ação os reforços dos parceiros da Grécia na UE, para combater as chamas que se espalham por 160 quilômetros no Peloponeso, na ilha de Evia e perto de Atenas. Dois aviões franceses e um italiano estão jogando água nos focos ao sul da capital e 60 bombeiros de Chipre estão trabalhando. Mais ajuda, de pelo menos 11 países, deve chegar ainda neste domingo e na segunda-feira. A cinza cobriu o Parthenon e outros templos da Acrópole e o cheiro de fumaça envolveu a capital. Os piores incêndios florestais em décadas começaram na sexta-feira e desde então espalharam-se em vários pontos do país. O primeiro-ministro Costas Karamanlis disse que eles foram provocados intencionalmente. (Reportagem adicional de Dina Kyriakidou, George Hatzidakis e Renee Maltezou em Atenas)