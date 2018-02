Forte terremoto atinge a Islândia

Um forte terremoto abalou a Islândia nesta quinta-feira, 29, chacoalhando edifícios na capital do país, Reykjavik. Segundo a Defesa Civil, entre 15 e 20 pessoas ficaram feridas, mas nenhuma apresentava lesões graves. Houve deslizamentos e moradores da região foram forçados a deixar suas casas. Veja também: Entenda como acontecem os terremotos O Centro de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos afirmou que o terremoto, de 6,1 graus na escala Richter, ocorreu às 15h46. O epicentro do fenômeno ocorreu perto da cidade de Selfoss, 50 quilômetros a sudeste da capital. A polícia saiu às ruas da cidade de Hveragerdi, 45 quilômetros a leste de Reykjavik, alertando a população para que saísse de suas casas. A Islândia, com 300 mil habitantes, é uma ilha vulcânica geologicamente instável no norte do Atlântico. O último grande terremoto a atingir o país, em junho de 2000, registrou 6,6 graus na escala Richter. Foi possível sentir os tremores em várias residências do país, mas não houve danos graves.