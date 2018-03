Fortes explosões são ouvidas na capital da Bulgária

Fortes explosões foram ouvidas nesta quinta-feira, 3, em Sófia, capital da Bulgária, causando rachaduras nos vidros das janelas das casas e densas colunas de fumaça. Até o momento, não há informações sobre vítimas. Segundo as informações, as explosões aconteceram em depósitos militares construídos em 1918. As primeiras explosões ocorreram às 6h30 (1h30 de Brasília) e continuam sendo ouvidas em muitos pontos de Sófia, para onde se deslocam várias ambulâncias e equipes de Polícia, bombeiros e Proteção civil.