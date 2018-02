Foto sobre atentado a Hitler é leiloada por 190 mil euros

Uma fotografia de grandes dimensões do artista alemão Thomas Demand sobre o atentado frustrado contra Adolf Hitler, em 1944, foi arrematada por 190.400 euros em um leilão, informou neste sábado, 31, a casa Villa Grisebach. Um porta-voz do estabelecimento ressaltou que essa foi a maior quantia já paga em um leilão por uma obra de Demand. A imagem faz uma reconstrução artística do palco do atentado - o quartel-general de Hitler e seus oficiais no leste da Europa - ao mostrá-lo em reuínas. Quando fotogra, Demand costuma preparar cenários com papelão e outros materiais, com os quais reproduz lugares ou recintos históricas. No mesmo leilão, foi vendido por 2,08 milhões de euros o quadro "Cildren at the Pump" (1914), de August Macke. Ao todo, 84 obras foram leilodas por 155 milhões de euros.