Fotógrafo diz ter foto de Berlusconi se 'casando' com jovem

O fotógrafo Antonello Zappadu, autor das imagens de Silvio Berlusconi cercado por jovens em sua mansão na Sardenha, assegura que as fotos que foram confiscadas pela Justiça italiana não são as únicas que existem, e que em uma delas é possível ver uma cerimônia falsa de casamento do primeiro-ministro do país com uma de suas amigas.

"As 700 fotos que confiscaram não são as únicas que fiz. Posso dizer, na verdade, que entre 2006 e o 2009 tirei cinco mil fotografias", afirma Zappadu em entrevista publicada nesta sexta, 12, pelo diário italiano La Repubblica.

"Diria que são imagens politicamente embaraçosas. Posso descrever uma, de 2008. É realizado um casamento falso entre Berlusconi e uma menina. Há um ramo de flores e um grupo de meninas em torno deles que aplaude e parece se divertir", acrescenta.

No final de maio, a Justiça confiscou parte do arquivo fotográfico de Zappadu de forma preventiva, por causa de uma denúncia apresentada pelo advogado de Berlusconi, Nicolò Ghedini, por suposta invasão de privacidade e de tentativa de fraude.

Parte das fotografias de Zappadu foi pubicada no dia 5 de junho pelo jornal espanhol El País, o que gerou uma grande polêmica, não apenas na Itália.