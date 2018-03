França assume UE com imigração e integração em pauta

A França inicia nesta terça-feira, 1, a Presidência semestral da União Européia (UE) com as tradicionais reuniões de seus líderes com membros da Comissão Européia (CE) para tratar sobre as prioridades da gestão. Entre elas, o presidente Nicolas Sarkozy enfrentará as complicações durante o processo da ratificação do Tratado de Lisboa e o debate sobre a imigração no bloco. Veja também: Mercosul rejeita regras de imigração da UE Veja os pontos da lei da UE sobre ilegais Entenda o referendo e o Tratado de Lisboa Na UE, Sarkozy quer 'proteger' os europeus Presidente polonês diz que tratado não faz sentido Sarkozy quer que a Presidência francesa imponha mudanças substanciais ao modelo de funcionamento da Europa, priorizando a proteção de seus cidadãos e "mudança profunda" na maneira com a qual a Europa está sendo construída. "Temos de chegar a um acordo de uma política que proteja a todos. Esse é o sentido do pacto europeu para a imigração", disse Sarkozy. "Se aceitarmos todo mundo, explodiremos o pacto social europeu." No entanto, o presidente admitiu que um pacto comum de imigração que agrade a todos os integrantes do bloco não é fácil. Segundo a BBC, por sugestão do governo brasileiro, os presidentes dos países do Mercosul vão divulgar nesta terça-feira uma declaração conjunta "rejeitando" as novas regras de repatriação de imigrantes da União Européia (UE). Inicialmente, a declaração se limitaria a falar em "preocupação" do Mercosul com as novas diretrizes, aprovadas no último dia 18 pelo Parlamento Europeu, que criminalizam a imigração ilegal. O ministro da Imigração francesa, Brice Hortefeux, deve apresentar na UE nos próximos dias 7 e 8 um esboço de pacto europeu para imigração e asilo político, que a presidência francesa no bloco espera que seja aprovado em outubro. Uma das prioridades da presidência de Sarkozy na UE é tentar resolver a crise provocada pela rejeição do Tratado de Lisboa por 53,4% dos irlandeses no dia 13. O tratado substituiu a proposta de Constituição européia, rejeitada em referendo por França e Holanda, em 2005. Ao "não" irlandês ao tratado, que complica o trabalho da Presidência da UE, se soma agora a ameaça do chefe de Estado polonês, Lech Kaczynski, de não ratificá-lo. Em uma entrevista a um jornal polonês divulgada na segunda, Kaczynski afirmou que o tratado já "não faz sentido" depois do "não" irlandês e, perguntado se assinará o texto, aprovado pelo Parlamento polonês, indicou que "é inútil agora". Entre os principais pontos do documento estão a criação do cargo de presidente do bloco, com mandato de dois anos, e o fortalecimento da figura do responsável pela política externa. O tratado só poderá tornar-se efetivo em 2009 se for ratificado pelos 27 membros da UE. É esperado que Sarkozy e o presidente da CE, José Manuel Durão Barroso, falem com a imprensa sobre o assunto após uma reunião no Palácio do Eliseu prevista para as 12h30 (horário de Brasília). Antes, os membros do Executivo comunitário almoçarão com o primeiro-ministro francês, François Fillon, e seu gabinete, e terão reuniões de trabalho para repassarem as prioridades e o calendário do semestre. Além da questão imigratória e do Tratado de Lisboa, a França fixou outras prioridades para sua gestão: um acordo sobre a aplicação do pacote energia-clima - que entre outros pontos prevê para 2020 a redução em 20% das emissões européias de CO2 -, a revisão da política agrícola comum e o relançamento da Europa da defesa. Em uma longa entrevista televisionada na noite de segunda-feira, Sarkozy defendeu suas propostas nesses âmbitos, exceto na defesa européia - sobre a qual não falou nada -, talvez para não complicar mais a busca por uma solução ao "não" irlandês ao tratado, tendo em vista a neutralidade da Irlanda.