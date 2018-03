França autoriza empresas a driblar semana de 35 horas

O governo francês adotou nesta quarta-feira, 18, um plano que autoriza as empresas a driblarem as regras de 35 horas semanais de trabalho de seus funcionários. Trata-se do mais recente esforço do presidente Nicolas Sarkozy para enfraquecer o sistema de trabalho compartilhado introduzido por um governo socialista dez anos atrás. Veja também: Parlamento europeu aprova expulsão de imigrantes ilegais Londres decide se ratifica Tratado de Lisboa A proposta adotada pelo gabinete de governo mantém o limite legal de horas semanais de trabalho, mas autoriza as empresas a negociarem com os funcionários a possibilidade de eles não participarem do sistema. Na terça-feira, servidores públicos entraram em greve e sindicatos promoveram manifestações em diversas cidades da França para protestar contra a medida. Sarkozy considera um erro o limite semanal de 35 horas de trabalho, mas não chegou a tentar derrubar a medida.